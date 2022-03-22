Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da hedef oynanacak 3 maçın ardından şampiyonluğunu ilan etmek. İşte bordo-mavililerin tur atmayı planladığı o karşılaşma ve detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a penaltı golleriyle 3-2 mağlup olan lider Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmasıyla aradaki 15 puanlık farkı korudu. Fotomaç'ın derlediği habere göre haftayı 70 puanla kapatan Karadeniz devinde artık şampiyonluk tarihi hesaplanıyor. Nisan ayında 5 Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı olmak üzere toplam 6 kritik karşılaşmaya çıkacak. Trabzonspor, ligde rakiplerine bakmaksızın 3 maç kazanması halinde mutlu sona ulaşmış olacak.

TUR HESAPLARI BAŞLADI

Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş derbisi hazırlıklarına perşembe günü başlayacak bordo-mavililer 3 Nisan Pazar günü ezeli rakibini ağırlayacak. 8 Nisan Cuma günü Gaziantep'in konuğu olacak bordomavililer 15 Nisan Cuma günü taraftarı önünde Karagümrük ile karşılaşacak. Bu maç şampiyonluk turunun atılacağı karşılaşma olabilir. Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk ayağında Kayserispor'u ağırlayacak. 23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'un konuğu olacak Fırtına, 30 Nisan Cumartesi de Antalya ile Akyazı'da karşılaşacak.

İLK DEVREDE YENMİŞTİ

Karadeniz devi, milli ara dönüşünde seri yapmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında yendiği Beşiktaş, G.Antep, K.Gümrük ve Adana Demirspor'a karşı yine aynı seriyi tekrarlamayı planlıyor.