Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele Cornelius ve Rosier'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Süper Lig 'in 31. haftasında lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.Bordo-mavililerin golünü Cornelius kaydetti.Beşiktaş'ın golü ise Rosier 'den geldi. Siyah-beyazlılar ayrıca Batshuayi 'nin ayağından penaltıdan yararlanamadı.Bu sonuçların ardından Trabzonspor puanını 71 yaparken, Beşiktaş 47 puana yükseldi.Süper Lig'de Trabzonspor gelecek Gaziantep FK deplasmanında konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Alanyaspor 'u konuk edecek.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, 30. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda cezası biten oyunculardan kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler'in yerine Tymoteusz Puchacz ise İsmail Köybaşı'nın yerine görev yaparak tekrar ilk 11'e döndü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz'ü oynatırken bu oyuncunun yokluğunda orta alanda Bakasetas'ı görevlendirdi. Stoperde ise Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sahaya çıktı.

Karadeniz ekibinde sakatlığının ardından Marek Hamsek, 5 lig maçı sonra maç kadrosunda yer aldı.

ISMAEL'İN İLK MAÇI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yönetimindeki ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk sınavını Trabzon deplasmanında verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de ilk maçında ilk 11'de 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Kalede Emre Bilgin'in yerine cezası tamamlanan Ersin Destanoğlu, forma giydi. Larin, Güven Yalçın ve Necip Uysal'ı yedek kulübesine çeken Fransız çalıştırıcı, Montero, Welinton ve Alex Teixeira'yı ilk 11'de oynattı.

TARAFTARLAR STADIN TAMAMINI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları 41 bin kişilik Medical Park Stadı'nın tribünlerini doldurarak maç öncesi görsel şovlar yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide bordo-mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve bordo-mavili takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi.