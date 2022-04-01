Spor Toto Süper Lig'de harika bir sezon geçiren ve 30. hafta sonunda 70 puanla ikinci sıradaki Konyaspor'un 15 puan önünde yer alan Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına Charalampos Lykogiannis'i istiyor!
Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan bordo-maviller, daha önceden de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Charalampos Lykogiannis için harekete geçti. Bu transfer gelişmesi İtalyan basınına da yansıdı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordo-mavili ekipte kısa bir süre önce başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, bir araya gelmiş ve gelecek sezonun için transferleri masaya yatırmıştı.
Takvim'deki habere göre; transferle ilgili çalışmalara erken start veren Trabzonspor için İtalya'da ise önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. tuttocagliari.net'te yer alan haberde bordo-mavililerin adı daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis ile yakından ilgilendiği belirtildi.