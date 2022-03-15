Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın transferine izin vermediği Jorge Djaniny Tavares Semedo gösterdiği performans ile mest ediyor.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 27 karşılaşmada görev alan Djaniny bordo mavili takıma 8 gol 4 asistlik katkı sağladı.

30 yaşındaki futbolcu Trabzonspor kariyerinde ise 58 karşılaşmada 17 gol 6 asistlik performans sergiledi.

ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Djaniny için yaptığı açıklamada ''Çok özel oyuncularımız var. Djaniny benim geçen sene geldiğimde Alanyaspor maçında ilk sahada gördüğüm bir oyuncuydu. Ben çok özel oyuncularla çalıştım dünya çapında. Djaniny özellikleri çok olan oyunun içerisinde olan ve bunu performansına yansıtan bir oyuncu. Sezon başında da transfer teklifleri vardı, bunun gerçekleşmeyeceğini kendisine söyledim. '6 ay çalıştık senden vazgeçemem' dedim. O da buna cevap veriyor. Bugün oyuna girerek farkını gösterdi. Çok karakterli bir oyuncu.'' ifadelerine yer verdi.