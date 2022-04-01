Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Djaniny'de flaş gelişme…
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fransızlar Djaniny'nin peşine düştü!
Trabzonspor transfer haberi | Bordo-mavili takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Djaniny'e Fransız ekipleri talip oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 16:46
31 yaşındaki golcüye Fransa'dan talipler çıktı.
Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Yeşil Burun Adalı golcüye Lens, Lyon ve Rennes talip oldu.