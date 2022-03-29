9 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, diğer yandan da gelecek yılın hazırlığına geçti. Milli arada İstanbul'da yapılan toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bir araya gelirken, kulüp tarafından dev zirvenin fotoğrafı paylaşılmıştı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Zeki Amdouni hamlesi!
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililerde scout ekibinin listesinde yer alan Zeki Amdouni Abdullah Avcı'ya soruldu ve olumlu geri dönüş alındı. İşte son detaylar...
Bordo-mavili kulüp, yapacağı transferler için harekete geçti. Yerli bir stoper ve sağ bek almayı planlayan Karadeniz devinin listesindeki bir diğer isim ise Mohamed Zeki Amdouni. İsviçre Süper Ligi'nde Lausanne-Sport takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcu, forvet ve sol kanat olarak görev yapabiliyor.
Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki futbolcu, 30 maça çıktı ve fileleri 9 kez sarstı. Scout ekibinin önerdiği Zeki'ye teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeşil ışık yaktığı ve sezon bitiminde resmi girişimlere başlanacağı dile getiriliyor. Lausanne-Sport'a geçtiğimiz yaz 600 bin euro'ya transfer olan genç futbolcunun şu andaki piyasa değeri 1 milyon euro.