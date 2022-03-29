9 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, diğer yandan da gelecek yılın hazırlığına geçti. Milli arada İstanbul'da yapılan toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bir araya gelirken, kulüp tarafından dev zirvenin fotoğrafı paylaşılmıştı.