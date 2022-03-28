TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın Kaan Ayhan ısrarı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Kaan Ayhan ve Eren Elmalı için girişimlere başlayacak. İşte son detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 07:30