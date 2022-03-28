Fırtına'da İstanbul'da geçtiğimiz hafta yapılan 3'lü zirvede transferde izlenecek yol belli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelikle stoper ve sol beke takviye istediği öğrenildi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın Kaan Ayhan ısrarı!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Kaan Ayhan ve Eren Elmalı için girişimlere başlayacak. İşte son detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 07:30
Gelecek sezon yabancı sayısı 7'ye düşeceği için önceliği yerli oyunculara veren yönetim, stoper bölgesine Kaan Ayhan'ı düşünüyor. Gurbetçi oyuncu için Sassuolo'nun kapısı tekrar çalınacak.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Serie A'da bu sezon 17 maça çıkan ve 1 gol atan 27 yaşındaki Kaan Ayhan'ın piyasa değeri 5 milyon euro...