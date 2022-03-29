Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve yıllar sonra şampiyonluğa koşan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor yerli pazarında! Onur Bulut...
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da, bir yandan transfer harekatı da devam ediyor. Bordo mavililer, transferde yerli isimlere ayrı bir önem veriyor. Yönetim, Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Onur Bulut'u listesine ekledi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Devre arasında kadrosunu dokuz yeni isimle güçlendiren bordo-mavililerin şimdi de yerli pazarına yöneldiği öne sürüldü.
Sağ bek mevkisine bir takviye yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi, Kayserisporlu Onur Bulut'u bir süredir yakından takip ediyor.