TRANSFER HABERİ: Trabzonspor yerli pazarında! Onur Bulut...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da, bir yandan transfer harekatı da devam ediyor. Bordo mavililer, transferde yerli isimlere ayrı bir önem veriyor. Yönetim, Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Onur Bulut'u listesine ekledi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022- 11:00