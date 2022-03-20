Trabzonsppor, son olarak Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında konuk olmuş ve müsabakadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Maç sonrası Trabzonspor cephesinde, açılan puan farkının rahatlığı devam etti.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da kritik zirve! Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı...
Süper Lig'de açık ara şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da yeni sezon planlamaları da başladı. Bu tarihi başarısını gelecek sezon da sürdürmek isteyen bordo mavili takımda önemli transfer gelişmeleri de yaşanacak. Bu planlama ışığında başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı görüşecek. İşte ayrıntılar...
Fırtına, artık yavaş yavaş şampiyonluk için kollarını sıvarken, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına başladı.
Rizespor maçı sonrası milli araya girilmesi nedeniyle Perşembe gününe kadar antrenman yapmayacak Abdullah Avcı, oyuncularına izin verdi. Tecrübeli teknik direktör, bu süre zarfında programını belirledi.