Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan futbolcularına motivasyon konuşması!

Süper Lig'in 30. haftasında olumsuz hava koşullarında Rizespor'a yediği 3 penaltı golüyle 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı futbolcularına maç sonunda "Hedeften şaşmak yok sadece şampiyonluğu bir hafta erteledik" diyerek motive etti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 06:40