Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan futbolcularına motivasyon konuşması!
Süper Lig'in 30. haftasında olumsuz hava koşullarında Rizespor'a yediği 3 penaltı golüyle 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı futbolcularına maç sonunda "Hedeften şaşmak yok sadece şampiyonluğu bir hafta erteledik" diyerek motive etti.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 06:40
İKİ KUPA DA GELECEK
Teknik direktör Abdullah Avcı, Rizespor yenilgisi ile sadece şampiyonluğu ertelediklerini, hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı müzelerine getireceklerini söyledi. Hava ve saha şartlarının yanında 3 penaltının mağlubiyeti getirdiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Bizim için çok fazla bir şey değişmedi. İki kupa hedefimiz aynen devam ediyor. İnşallah sezon sonunda birlikte bu mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu. Avcı, maçtan sonra soyunma odasına üzgün gelen oyuncularına da moral verip, "Bu maçı unutup, derbiye odaklanın" dedi