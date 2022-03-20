Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'da sezonun dikkat çeken ismi Abdülkadir Ömür oldu.
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür Marsilya'nın radarında!
Trabzonspor transfer haberi | Süper Lig'de şampiyon yolunda ilerleyen Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başarayan Abdülkadir Ömür'e Fransa'dan talip çıktı. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'nın genç futbolcu için devreye girdiği iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 10:36
Fırtına'nın altyapısında yetişen genç futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa kulüplerinin transfer listelerine de girdi.
Son olarak Fransız basınından But Football Club, Abdülkadir Ömür'le ilgili flaş bir transfer iddiası paylaştı.