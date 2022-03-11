CORNELIUS DIŞINDA BİR İSİM DAHA VAR

Alman ekibinin Cornelius ile birlikte Fırtına'dan bir oyuncuyu daha izleyeceği gelen haberler arasında. 2020 yazında Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u alan RB Leipzig, Norveçli golcüden umduğunu bulamazken bu kez yere sağlam basıyor. Leipzig'in daha tecrübeli bir golcü arayışında olduğu ve bu yüzden Cornelius'u gözüne kestirdiği öğrenildi.