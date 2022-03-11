Sezon başı 5 milyon 120 bin Euro'yu bulan bir bedelle Parma'dan transfer edilen Andreas Cornelius, transferin gözdesi haline geldi.
Andreas Cornelius'a dev talip! Transferde Alexander Sörloth detayı...
Trabzonspor haberleri | Sezon başı 5 milyon 120 bin Euro'yu bulan bir bedelle Parma'dan transfer edilen Andreas Cornelius, transferin gözdesi haline geldi. Danimarkalı golcünün Alman devi tarafından takip edildiği öğrenildi. Göztepe maçında Cornelius'un izleneceği ifade edildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Akşam'da yer alan habere göre gösterdiği performansla yönetimin yüzünü güldüren ve taraftarların "yeni Sörloth" dediği Danimarkalıya RB Leipzig talip oldu.
Oyuncunun durumunu yakından izleyen Almanya Bundesliga ekibi, Cornelius için hafta sonu oynanacak Göztepe karşılaşmasını izleme kararı aldı.