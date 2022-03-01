Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor sınavında!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Bordo-mavililer tek maç üzerinden oynanan çeyrek final maçında Antalyaspor'u konuk edecek. İşte Trabzonspor'un Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 06:40
İŞTE TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Bakasetas, Yunus, Djaniny, Kouassi, Koita
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Güray, Fernando, Fredy, Doğukan, Hakan, Mehmedi, Adriano