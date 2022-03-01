Trabzonspor'un başarısının eşi benzeri yok!
Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye devam ediyor. En yakın takipçisi ile puan farkını 17'e çıkaran bordo-mavililer Beşiktaş derbisinde şampiyonluk turu atmak istiyor.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 06:40
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE TURLAR
Karadeniz Fırtınası lig tarihi boyunca lider ile ikinci arasındaki en yüksek puan farkına elde ederken, sezon sonunda bu farkı daha da açmak istiyor. Bordo-mavililer böyle devam etmesi halinde bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Trabzonspor, önündeki üç maçta Fenerbahçe, Göztepe ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar kazanılır ve takip eden takımlar puan kaybederse çok erken bir şampiyonluğa imza atılabilir.