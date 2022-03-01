Trabzonspor'un başarısının eşi benzeri yok!

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye devam ediyor. En yakın takipçisi ile puan farkını 17'e çıkaran bordo-mavililer Beşiktaş derbisinde şampiyonluk turu atmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 06:40