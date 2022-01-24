Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi! İşte o görüntüler

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi. 19 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalayacak. Enis, havaalanında basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Burada olduğum için çok gururluyum. Galatasaray maçında sanki kendim sahadaymışım gibi hissettim" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022- 09:50