Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi! İşte o görüntüler
Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi. 19 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalayacak. Enis, havaalanında basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Burada olduğum için çok gururluyum. Galatasaray maçında sanki kendim sahadaymışım gibi hissettim" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022- 09:50
Trabzonspor'un TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan kadrosuna kattığı Enis Destan şehre vardı.
Havaalanında basın mensuplarına konuşan Enis, Galatasaray derbisine dair önemli ifadelerde de bulundu.
"KENDİM SAHADAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM"
Enis, basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Burada olduğum için çok gururluyum. Galatasaray maçında sanki kendim sahadaymışım gibi hissettim" dedi.
Genç golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.