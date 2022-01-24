TRABZONSPOR HABERLERİ - Enis Destan Trabzon'a geldi
Altınordu altyapısından yetişen 19 yaşındaki forvet Enis Destan, Trabzon'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek genç oyuncu kendisini kulübe bağlayacak resmi imzaları atacak. Destan, "Çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim. Hayırlısı olsun. Kendimi sahanın içinde gördüm. İnşallah şampiyon oluruz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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