Trabzonspor stopere takviye için girişimlerini sürdürüyor... Fotomaç'ın derlediği habere göre gündemde birçok isim var. Ancak Samet Akaydın son dönemde ön plana çıktı. Oyuncuyu transfer etmek için Adana Demirspor kulübü ile daha önce yapılan görüşmelerde bir anlaşma ortamı doğmamıştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'dan stoper hamlesi! Yeniden teklif yapılacak
Süper Lig'in lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer son olarqak stoper konusunda yaşanan eksikliği çözmek için girişimlerini sürdürürken listenin başında Adana Demirspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Samet Akaydın var. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 06:40
Trabzonspor stopere takviye için girişimlerini sürdürüyor... Fotomaç'ın derlediği habere göre gündemde birçok isim var. Ancak Samet Akaydın son dönemde ön plana çıktı. Oyuncuyu transfer etmek için Adana Demirspor kulübü ile daha önce yapılan görüşmelerde bir anlaşma ortamı doğmamıştı.
Bordo-mavili yetkilileri, önceki gün Samet Akaydın için bir görüşme daha yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede Adana Demirspor kulübünün de oyuncunun ayrılma isteğini de dikkate alarak yeni teklife daha sıcak baktığı bildirildi.
Trabzonspor'un 27 yaşındaki Trabzon doğumlu oyuncuyu takasla veya direkt bonservisle alma düşüncesinin olduğu öğrenildi. Önümüzdeki hafta bu transfere noktanın koyulması bekleniyor.