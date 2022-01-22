Trabzonspor stopere takviye için girişimlerini sürdürüyor... Fotomaç'ın derlediği habere göre gündemde birçok isim var. Ancak Samet Akaydın son dönemde ön plana çıktı. Oyuncuyu transfer etmek için Adana Demirspor kulübü ile daha önce yapılan görüşmelerde bir anlaşma ortamı doğmamıştı.

