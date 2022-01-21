Trabzonspor Enis Destan için Altınordu ile anlaşmaya vardı!

Trabzonspor, Enis Destan'ın transferi için Altınordu ile anlaşmaya vardı. Enis Destan, yarın akşam 21.00'de Trabzon'da olacak. Bordo-mavililer Enis için Altınordu kulübüne 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, transferde de durmuyor. Bordo mavililer, Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan'ın transferini de bitirmek üzere. Fırtına, transfer için Altınordu ile anlaşırken oyuncu da Trabzon'a davet edildi.





