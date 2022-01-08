TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor Sivasspor mesaisine başladı!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 21. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular mobilizasyon ve denge çalışmalarının ardından dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 10 Ocak Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarımız başladı— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 8, 2022
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