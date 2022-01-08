TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor Sivasspor mesaisine başladı!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen bordo-mavililer, Kouassi ve Edin Visca'yı resmi olarak açıkladı. Hamlelerine devam edecek Fırtına, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in çok istediği Ola Solbakken için de devreye girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu transfer için onay verdi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)