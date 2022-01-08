TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Galatasaray'a Ola Solbakken çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Trabzonspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen bordo-mavililer, Kouassi ve Edin Visca'yı resmi olarak açıkladı. Hamlelerine devam edecek Fırtına, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in çok istediği Ola Solbakken için de devreye girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu transfer için onay verdi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in ikinci devresine de kaldığı yerden devam eden lider Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor engelini de tek golle geçmeyi başardı. Fırtına'da transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Fildişi Sahilli yıldızı Gervinho'yu kaybeden bordo-mavililer ara transfer döneminde kadrosunu Evrard Kouassi ile güçlendirmişti. Karadeniz temsilcisi her iki kanada da transferlerini sürdürecek.