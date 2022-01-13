Bu arada bordo-mavili yetkililer daha önce Adana Demir'den stoper Samet Akaydın'a talip olmuş ancak Başkan Murat Sancak bu transfere onay vermemişti. Fotomaç'ın haberine göre; Akaydın'ın Yunus için yapılan görüşmelerde yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Mavi Şimşeklerin formasıyla başarılı maçlar çıkardı ve yıldızını parlattı. Samet'in Adana Demir ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.