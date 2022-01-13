Devre arasında ayrılma ihtimali yüksek olan Yunus Mallı'ya son olarak Adana Demirspor talip oldu. Bordo- mavili takımda yeteri kadar süre alamayan 29 yaşındaki 10 numarayı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Demirspor yetkilileri, Trabzon'dan kolaylık bekliyor. Mavi Şimşekler, Karadeniz devinin onay vermesi durumunda 1.79 boyundaki orta saha ile masaya oturacak.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına transferi takasla bitirecek! Samet Akaydın'a karşılık Yunus Mallı
Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor; Kouassi, Edin Visca ve Puchacz'ı renklerine bağladı. Stoper bölgesini de güçlendirmek isteyen Fırtına'nın, Adana Demirspor'da kariyerini sürdüren Samet Akaydın'ı istediği bilinirken; Adana temsilcisinin Yunus Mallı'yı istemesi üzerine takas teklifinde bulundu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 06:40
Bu arada bordo-mavili yetkililer daha önce Adana Demir'den stoper Samet Akaydın'a talip olmuş ancak Başkan Murat Sancak bu transfere onay vermemişti. Fotomaç'ın haberine göre; Akaydın'ın Yunus için yapılan görüşmelerde yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Mavi Şimşeklerin formasıyla başarılı maçlar çıkardı ve yıldızını parlattı. Samet'in Adana Demir ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ALTYAPISI TRABZON
Avcı'nın Samet'i tercih etmesinin sebebi uyum sorunu yaşamayacağını düşünmesi. 27 yaşındaki oyuncu altyapısını Trabzon'da aldı. İdmanocağı, Trabzonspor U17'de oynadıktan sonra Bolu, Arsinspor, Sancaktepe Bld, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü formaları giydi. Ardından da Adana Demirspor'a geçti.