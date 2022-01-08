TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da 2 ayrılık birden! Yusuf Sarı ve Abdulkadir Parmak...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, son olarak Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam etti.

Bordo-mavililer transfer çalışmalarına hız verirken, Kouassi ve Edin Visca'yı resmen renklerine bağladı. Takıma gelecek isimler kadar gidecekler de önem taşırken, ayrılacak oyuncular belli olmaya başladı.

Fırtına'da Yusuf Sarı'nın Çaykur Rizespor'a gideceği, Abdulkadir Parmak'ın ise Kayserispor'a kiralanacağı öğrenildi.

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