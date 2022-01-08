08 Ocak 2022, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da 2 ayrılık birden! Yusuf Sarı ve Abdulkadir Parmak...

Trabzonspor’da 2 ayrılık!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerde gelecek isimler kadar gidecekler de önem taşırken; Yusuf Sarı'nın Çaykur Rizespor'a, Abdulkadir Parmak'ın ise Kayserispor'a gideceği öğrenildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, son olarak Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam etti.

Bordo-mavililer transfer çalışmalarına hız verirken, Kouassi ve Edin Visca'yı resmen renklerine bağladı. Takıma gelecek isimler kadar gidecekler de önem taşırken, ayrılacak oyuncular belli olmaya başladı.

Fırtına'da Yusuf Sarı'nın Çaykur Rizespor'a gideceği, Abdulkadir Parmak'ın ise Kayserispor'a kiralanacağı öğrenildi.

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