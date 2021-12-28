28 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da sol bek sorunu çözülüyor! Tymoteusz Puchacz...

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler sol bek transferine çevrildi. Bordo-mavililer bu doğrultuda gündemine aldığı 22 yaşındaki futbolcu Tymoteusz Puchacz ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor, Alman ekibi Union Berlin ile bonservis konusunda anlaşırsı bu transfer tamamlanacak. (TS spor haberleri)

Trabzonspor’da sol bek sorunu çözülüyor! Tymoteusz Puchacz...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

İlk devreyi lider tamamlayan Trabzonspor'da bir türlü sahibini bulamayan mevkii sol bek olmuştu. Fotomaç'ın derlediği habere göre ilk yarı boyunca burada 5 farklı futbolcu görev yapmıştı.

Trabzonspor’da sol bek sorunu çözülüyor! Tymoteusz Puchacz...

Abdullah Avcı istikrar adına bu bölgeye mutlaka bir transfer yapmaları gerektiğini söyledi. Scout ekibi ve teknik heyet tarafından onaylanan Tymoteusz Puchacz için resmi girişimler başladı.

Trabzonspor’da sol bek sorunu çözülüyor! Tymoteusz Puchacz...

Fırtına işin oyuncu kısmını kısa sürede çözdü. Polonyalı futbolcuyla anlaşan transfer komitesi şimdi kulübü Union Berlin'i ikna etmek için uğraşıyor.

Trabzonspor’da sol bek sorunu çözülüyor! Tymoteusz Puchacz...

KIRAN KIRANA
Tymoteusz Puchacz için Trabzonspor ile Union Berlin arasındaki pazarlıklar kıran kırana şekilde devam ediyor. Bordo-mavililer 22 yaşındaik futbolcuyu tapusuyla birlikte istediği için 3 milyon euro'luk bonservisi en azından 2'ye düşürmeye çalışıyor.

Trabzonspor’da sol bek sorunu çözülüyor! Tymoteusz Puchacz...

Alman temsilcisini ikna edemezlerse pazarlıklar kiralık formülü üzerinden yürüyecek. Bordo-mavili idareciler liglere kısa bir ara verileceği için bu transferi bir an önce bitirmeye çalışıyorlar.

Trabzonspor’da sol bek sorunu çözülüyor! Tymoteusz Puchacz...

GELİŞİME AÇIK
Trabzonspor'un scout ekibi Tymoteusz Puchacz için kısa özetle şu raporu yazdı: "Yetenekli, mevkiinde güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve gelişime açık."

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