Trabzonspor’da sol bek sorunu çözülüyor! Tymoteusz Puchacz...

KIRAN KIRANA

Tymoteusz Puchacz için Trabzonspor ile Union Berlin arasındaki pazarlıklar kıran kırana şekilde devam ediyor. Bordo-mavililer 22 yaşındaik futbolcuyu tapusuyla birlikte istediği için 3 milyon euro'luk bonservisi en azından 2'ye düşürmeye çalışıyor.