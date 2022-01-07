Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftası Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Lider Trabzonspor, çıkış arayan Yeni Malatyaspor'u yenerek ligin ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?





TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, HÜSEYIN, DENSWIL, İSMAİL, DORUKHAN, HAMSIK, BAKASETAS, A.ÖMÜR, NWAKAEME, CORNELIUS,

YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ,SEMİH ,SADIK, WALLACE, HAFEZ, NDONG, AABİD, MUSTAFA, CHOUİAR, KUBİLAY, ADEM

10. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.

1995-1996'DAN SONRA EN YÜKSEK PUANA ULAŞACAK

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde edeceği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi yarınki karşılaşmayı kazanması halinde puanına 49'a yükseltecek.

2 İSİM KADRODA YOK

Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

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