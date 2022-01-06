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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Edin Visca sağlık kontrolünden geçti!

Visca sağlık kontrolünden geçti!
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 Giriş Tarihi: 06.01.2022

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Edin Visca'nın Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Visca'nın forma numarası belli oldu! haberin devamı

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