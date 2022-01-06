06 Ocak 2022, Perşembe

TRABZONSPOR

Şota'dan flaş itiraf! "O takımda çalışmak..."

Şota’dan flaş itiraf! O takımda çalışmak...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Özbekistan kariyerini sonlandıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze geleceği ile alakalı konuştu. Şota, "öyle bir takımda çalışmak benim için ilginç olurdu. Krasnodar iyi bir kulüp. Daha önce teklif almıştım ama şu an böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Pakhtakor'dan ayrılan teknik direktör Şota Arveladze, Krasnodar iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Krasnodar'dan daha önce bir teklif aldığını dile getiren Şota, "Böyle bir takımda çalışmak benim için ilginç olurdu. Krasnodar iyi bir kulüp. Daha önce teklif almıştım ama şu an böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Pakhtakor'la 125 maça çıkan Şota Arveladze, 2,33'lük puan ortalaması yakalamıştı.
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