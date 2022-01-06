06 Ocak 2022, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Krasnodar'dan daha önce bir teklif aldığını dile getiren Şota, "Böyle bir takımda çalışmak benim için ilginç olurdu. Krasnodar iyi bir kulüp. Daha önce teklif almıştım ama şu an böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Pakhtakor'la 125 maça çıkan Şota Arveladze, 2,33'lük puan ortalaması yakalamıştı.
Şota'dan flaş itiraf! "O takımda çalışmak..."
Özbekistan kariyerini sonlandıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze geleceği ile alakalı konuştu. Şota, "öyle bir takımda çalışmak benim için ilginç olurdu. Krasnodar iyi bir kulüp. Daha önce teklif almıştım ama şu an böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Pakhtakor'dan ayrılan teknik direktör Şota Arveladze, Krasnodar iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Krasnodar'dan daha önce bir teklif aldığını dile getiren Şota, "Böyle bir takımda çalışmak benim için ilginç olurdu. Krasnodar iyi bir kulüp. Daha önce teklif almıştım ama şu an böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Pakhtakor'la 125 maça çıkan Şota Arveladze, 2,33'lük puan ortalaması yakalamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı