06 Ocak 2022, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Edin Visca'nın forma numarası belli oldu!

Visca’nın forma numarası belli oldu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2022

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan ve sonunda anlaşmaya varılan Edin Visca'nın forma numarası belli oldu. Boşnak yıldız, bordo-mavililerde 18 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca'nın forma numarasının 18 olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, sağlık kontrolünden geçmek için bugün kente geldi. Hastanedeki kontrollerin ardından Visca'ya Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu gezdirildi.

Bordo mavili formayı ilk kez giyen Visca'nın fotoğrafları Trabzonspor tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Edin Visca'nın forma numarası, "O artık bizden biri… Edin Vişça 18 numaralı formasıyla yuvamızda" mesajıyla duyuruldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Visca sağlık kontrolünden geçti! Visca sağlık kontrolünden geçti!
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda
Edin Visca Trabzon’a geldi! İşe ilk görüntüler Edin Visca Trabzon'a geldi! İşe ilk görüntüler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör