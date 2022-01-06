06 Ocak 2022, Perşembe

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Tymoteusz Puchacz ve kulübüyle anlaşma sağladı!

Trabzonspor’dan sol bek hamlesi! Anlaşmaya varıldı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 Giriş Tarihi: 06.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, devre arası transfer döneminde de hızlı bir giriş yaptı. Kouassi'yi renklerine bağlayan Fırtına, son olarak Başakşehir'den Edin Visca'ya da imzayı attırdı. Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz ve kulübü Union Berlin'le anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kouyate ve Visca'nın ardından bir bomba daha patlamak üzere... Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, aradığı ismi Almanya'da buldu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIYOR

Fırtına, Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Polonyalı Tymoteusz Puchacz ile el sıkıştı.

Hem Alman ekibi hem de oyuncuyla anlaşan bordo-mavililerin, transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

TYMOTEUSZ PUCHACZ KİMDİR?

23 Ocak 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen Tymoteusz Puchacz profesyonel futbol kariyerine 9 Ocak 2017 yılında Lech Poznan takımında başlayan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Z. Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi. Sezon başında Lech Poznan'dan Union Berlin'e transfer oldu. Bu sezon çıktığı 7 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Puchacz Trabzonspor yolunda!

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