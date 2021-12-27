TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'un Edin Visca için transfer planı belli oldu!

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna katmak istediği Edin Visca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavililerin transferdeki en büyük hedefi olan Boşnak futbolcu konusunda yönetim tavrını belirledi: 1.5 milyon euro’yu kabul ederse onu alabiliriz. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezonu kapatan Gervinho'nun yerine bir kanat oyuncusu almayı planlayan Karadeniz temsilcisinde gözler Edin Visca'da. Başakşehirli oyuncu için ilk temas kuruldu. Sadece Başakşehir ile değil Boşnak yıldızla da anlaşmak önemli.



Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor ona Başakşehir'de aldığı ücretten daha düşük bir rakam önerecek. İstanbul ekibinden 2.5 milyon euro alan Visca'ya, Trabzonspor her oyuncusu için belirlediği maksimum 1.5 milyon euro'luk teklif sunacak. Bekle-gör politikası izleyecek olan yönetim bu transferi kulübün mali şartlarını zorlamaması halinde gerçekleştirecek.

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