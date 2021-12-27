TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Tymoteusz Puchacz hamlesi! 2 farklı teklif yapıldı

Karadeniz temsilcisinde saha içinde taşlar yerine oturdu sadece sol bek mevkisi henüz gerçek sahibini bulamadı. Bu bölgede ilk devre boyunca Anders Trondsen, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür görev yaptı. Abdullah Avcı bu alanda en çok Trondsen'den verim aldı. Ancak sık sakatlanan oyuncu devamlılık açısından güven vermiyor. Bu sebeple Avcı bu bölgeye mutlaka transfer istiyor. Hedefteki isim ise 22 yaşındaki, Polonyalı Tymoteusz Puchacz.