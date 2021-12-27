27 Aralık 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Tymoteusz Puchacz hamlesi! 2 farklı teklif yapıldı

İlk devreyi lider kapatan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip olan Trabzonspor, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Sol beke takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Union Berlin'de forma şansı bulamayan Tymoteusz Puchacz'ı listesine aldı. Fırtına, Polonyalı futbolcu için Alman kulübüne 2 farklı teklif yaptı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Tymoteusz Puchacz hamlesi! 2 farklı teklif yapıldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Karadeniz temsilcisinde saha içinde taşlar yerine oturdu sadece sol bek mevkisi henüz gerçek sahibini bulamadı. Bu bölgede ilk devre boyunca Anders Trondsen, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür görev yaptı. Abdullah Avcı bu alanda en çok Trondsen'den verim aldı. Ancak sık sakatlanan oyuncu devamlılık açısından güven vermiyor. Bu sebeple Avcı bu bölgeye mutlaka transfer istiyor. Hedefteki isim ise 22 yaşındaki, Polonyalı Tymoteusz Puchacz.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Tymoteusz Puchacz hamlesi! 2 farklı teklif yapıldı

FORMA BULAMIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer, Tymoteusz Puchacz için kulübü Union Berlin ile resmi görüşmeleri başlattı. Polonyalı sol bek sezon başında transfer olduğu Alman temsilcisinde istediği süreleri alamadı. Sadece 7 karşılaşmada görev yapabildi. 22 yaşındaki oyuncu da düzenli forma bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Trabzonspor, Puchacz için Union Berlin'e 2 teklif sundu. Fırtına satın almak veya kiralamak için Alman temsilcisiyle temaslarını sürdürüyor. Fırtına işi bir an önce imza aşamasına getirmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Tymoteusz Puchacz hamlesi! 2 farklı teklif yapıldı

Puchacz transferi kontenjan açısından da önem taşıyor. Fırtına, Polonyalı sol beki kadrosuna katarsa yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu hakkını da doldurabilecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Tymoteusz Puchacz hamlesi! 2 farklı teklif yapıldı

ALTERNATİFİ HAZIR

Fırtına, Tymoteusz Puchacz transferi için Union Berlin ile pazarlıkları fazla uzatmayacak. Kısa sürede anlaşma sağlanamazsa 3 alternatiften birisi ile kontrat yapılacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Sol beke Tymoteusz Puchacz hamlesi! 2 farklı teklif yapıldı

SOYADI BAYKUŞ

Fırtına'nın kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu Tymoteusz Puchacz'ın soyadı lehçe dilinde baykuş demek.

ÖZELLİKLERİ

- Çok tempolu
- Şiddetli depar
- Dinamizm
- Adam markajı
- Hava topu kazanma

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