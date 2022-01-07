07 Ocak 2022, Cuma

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Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca İmza töreninde açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Edin Visca İmza töreninde açıklamalarda bulunuyor | CANLI
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Son dakika Trabzonspor haberi: Bordo mavili ekibin Başakşehir'den kadrosuna kattığı Boşnak yıldız Edin Visca için imza töreni düzenleniyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Visca açıklamalarda bulunuyor.

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