27 Aralık 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Cheikhou Kouyate için girişimlere başladı!

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ön libero mevkisine takviye yapmayı amaçlayan bordo-mavililer, İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Cheikhou Kouyate'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu, Fırtına'nın teklifini kabul etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Cheikhou Kouyate için girişimlere başladı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Süper Lig'de ilk yarıyı rekor kırarak lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. Ocak ayında yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan bordo-mavililer Crystal Palace'ta forma giyen Cheikhou Kouyate'yi gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcunun Ada ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Trabzonspor Cheikhou Kouyate için girişimlere başladı!

GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Karadeniz gazetesinin haberine göre; Bordo-mavililer, 6 aylık kontratı bulunan deneyimli savunmacıyı cüzi bir bedel ödeyerek kadroya katmak için girişimlere başladı.

Trabzonspor Cheikhou Kouyate için girişimlere başladı!

TEKLİFİ KABUL ETTİ!
Kouyate'nin de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı, kendisine önerilen 2+1 yıllık öneriyi kabul ettiği öğrenildi.

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