Trabzonspor Cheikhou Kouyate için girişimlere başladı!

Süper Lig'de ilk yarıyı rekor kırarak lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. Ocak ayında yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan bordo-mavililer Crystal Palace'ta forma giyen Cheikhou Kouyate'yi gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcunun Ada ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.