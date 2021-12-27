Trabzonspor Cheikhou Kouyate için girişimlere başladı!
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ön libero mevkisine takviye yapmayı amaçlayan bordo-mavililer, İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Cheikhou Kouyate'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu, Fırtına'nın teklifini kabul etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de ilk yarıyı rekor kırarak lider tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. Ocak ayında yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan bordo-mavililer Crystal Palace'ta forma giyen Cheikhou Kouyate'yi gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcunun Ada ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Karadeniz gazetesinin haberine göre; Bordo-mavililer, 6 aylık kontratı bulunan deneyimli savunmacıyı cüzi bir bedel ödeyerek kadroya katmak için girişimlere başladı.
TEKLİFİ KABUL ETTİ!
Kouyate'nin de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı, kendisine önerilen 2+1 yıllık öneriyi kabul ettiği öğrenildi.
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