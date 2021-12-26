TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır kalesinde geçit vermedi!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'le 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un yıldız file bekçisi, kalesini yine gole kapadı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Başakşehir'i konuk ettiği gecede Uğurcan Çakır her zamanki gibi konsantreydi. Fotomaç'ın haberine göre; 25 yaşındaki eldiven İstanbul temsilcisinin tehlikeli geldiği anlarda güçlü bir duruş sergiledi. Kaleyi bulan 5 isabetli şutun tamamını kurtarmayı başardı. Mücadele sonunda taraftarlar onun performansını tebrik etti.

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