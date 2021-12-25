Trabzonspor Başakşehir maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu'na büyük övgü!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Başakşehir uzun seneler çalıştığım bir takım. Emre Belözoğlu da bu takımda oyuncuydu ve Türk futbolunu da temsil etti. Antrenörlükte çok hızlı ve iyi adımlar atıyor." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Başakşehir uzun seneler çalıştığım bir takım. Emre Belözoğlu da bu takımda oyuncuydu ve Türk futbolunu da temsil etti. Antrenörlükte çok hızlı ve iyi adımlar atıyor.

İlk dakikadan son dakikaya kadar taraftara çok büyük iş düşüyor. Bugün burada taraftarımızın baskısıyla kazanmak istiyoruz.

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