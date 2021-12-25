25 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başakşehir maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu'na büyük övgü!

Abdullah Avcı’dan Emre Belözoğlu’na büyük övgü!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Başakşehir uzun seneler çalıştığım bir takım. Emre Belözoğlu da bu takımda oyuncuydu ve Türk futbolunu da temsil etti. Antrenörlükte çok hızlı ve iyi adımlar atıyor." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Başakşehir uzun seneler çalıştığım bir takım. Emre Belözoğlu da bu takımda oyuncuydu ve Türk futbolunu da temsil etti. Antrenörlükte çok hızlı ve iyi adımlar atıyor.

İlk dakikadan son dakikaya kadar taraftara çok büyük iş düşüyor. Bugün burada taraftarımızın baskısıyla kazanmak istiyoruz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI
Trabzonspor-Başakşehir | İlk 11’ler belli oldu Trabzonspor-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu
Avcı değişikliğe gitti! İşte yeni rotasyon Avcı değişikliğe gitti! İşte yeni rotasyon
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör