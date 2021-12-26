26 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Başakşehir maçında direği geçemedi!

Trabzonspor direği geçemedi!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Maç içerisinde bordo-mavililerin 2 topu direkten döndü. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Lider Trabzonspor, Medipol Başakşehir'le berabere kalırken dün akşam şansı da yanında değildi. Sürekli rakip kalede gol arayan bordo-mavili ekip karşısında iki kez direği buldu. Fotomaç'ın haberine göre; 20. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı. 31. dakikada ise Hamsık'in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. İki oyuncu da kaçan şutların ardından büyük üzüntü yaşadı ve karşılaşmada da golsüz sona erdi.

Uğurcan kalesinde geçit vermedi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Maç sonrası transfer pazarlığı! Yöneticiler... Maç sonrası transfer pazarlığı! Yöneticiler...
Hasan Ali’nin müdahalesi penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Hasan Ali'nin müdahalesi penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi!
Başakşehir’den Visca açıklaması! Trabzonspor’a gidecek mi? Başakşehir'den Visca açıklaması! Trabzonspor'a gidecek mi?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör