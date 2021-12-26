TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Başakşehir maçında direği geçemedi!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Maç içerisinde bordo-mavililerin 2 topu direkten döndü. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Lider Trabzonspor, Medipol Başakşehir'le berabere kalırken dün akşam şansı da yanında değildi. Sürekli rakip kalede gol arayan bordo-mavili ekip karşısında iki kez direği buldu. Fotomaç'ın haberine göre; 20. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı. 31. dakikada ise Hamsık'in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. İki oyuncu da kaçan şutların ardından büyük üzüntü yaşadı ve karşılaşmada da golsüz sona erdi.

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