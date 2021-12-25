25 Aralık 2021, Cumartesi
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Trabzonspor Başakşehir maçında Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 77. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın elle oynadığı gerekçesiyle bordo-mavililer penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Hasan Ali Kaldırım'ın topa müdahalesi kontrolsüz hareketten dolayı penaltı. Bu yorumu 15 senedir ligde olan Hakan Ceylan yapsaydı, hakemlik verirlerdi babasının torpiliyle." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
25.12.2021
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