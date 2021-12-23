23 Aralık 2021, Perşembe

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da sakatlıkları bulunan Edgar IE ve Vitor Hugo'nun son durumu belli oldu!

Fırtına’da Edgar IE ve Vitor Hugo’nun son durumu belli oldu!
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, futbolcular Edgar IE ve Vitor Hugo’nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte o açıklama;

Yaşar Kibar Güven, "Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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