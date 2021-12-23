23 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Guardiola Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür ile görüştü!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin başarılı menajeri Guardiola'nın, Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür ile görüştüğü öne sürüldü. Adı Manchester City ile de anılan milli futbolcunun, görüşmeyi Zoom üzerinden yaptığı ifade edildi. İşte detaylar...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Guardiola Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür ile görüştü!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür için 23 milyon euroluk bir teklif aldıklarını açıklamıştı. Ağaoğlu geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada ise bu teklifin, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gitmesinden 3-5 gün sonra geldiğini söyledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Guardiola Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür ile görüştü!

Ancak Abdülkadir Ömür'ün Manchester City'ye transfer sürecinde bir gelişme daha gün yüzüne çıktı. O da City teknik direktörü Josef Guardiola'nın Abdülkadir ile zoom üzerinden yaptığı görüşme oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Guardiola Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür ile görüştü!

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; yıllarca Barcelona'da çalışan Katalan teknik direktörün Abdülkadir'le yaptığı görüşmede kendisini Lionel Messi'ye benzettiğini söylediği öne sürüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Guardiola Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür ile görüştü!

Guardiola'nın ayrıca, kendisiyle çalışması durumunda Abdülkadir'i Messi gibi üst düzey bir futbolcu seviyesine getirme sözü verdiği kaydedildi.

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