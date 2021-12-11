Abdullah Avcı'dan Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesi Nuri Şahin itirafı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Nuri Şahin, aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı ama 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu, böyle bir karar verdi." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden ve zirvede bulunan Trabzonspor, 16. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"NURİ ŞAHİN BENİM EKİBİMDE BAŞLAYACAKTI"

"Nuri Şahin, aslında daha oynayıp benim ekibimde başlayacaktı ama 5-6 senedir bunun hazırlığını yapıyordu, böyle bir karar verdi. U17 şampiyonu olan takımın değerli bir oyuncusuydu. Avrupa'nın en önemli üç kulübünde oynadı. Kendine devamlı yatırım yapıyor. Antalyaspor'un verileri, o geldiğinden beri yukarı çıkıyor. Türk antrenörlerin sayısı, Avrupa'da bu şekilde çoğalacak. Rakibiz. Saygı çok önemli. Bundan sonraki maçlarda, Nuri hocaya başarılar diliyorum."

"TÜM ÜLKENİN GÖZÜ TRABZONSPOR'DA"

"Kazanmak, kazanma alışkanlığını devam ettirmek önemli. Tüm ülkenin gözünün Trabzonspor'un üstünde olduğunu, herkesin kaybetmesini beklediğini biliyoruz. Planları olan bir takıma karşı oynayacağız. Hiçbir maç kolay değil."

"ABDÜLKADİR'İ RİSKE ETMEDİK"

"Bakasetas'ı Karagümrük maçında kadroya almıştık ama riske atmadık. Kazanma karakterli bir oyuncu, devamlı oynamak istiyor. Cornelius, son 2 günde antrenmanlara katılabildi. Peres de 3 haftadır bizimle beraber."Rakibe göre, oyuncunun durumuna göre birçok şey değişebiliyor. Onun için de bugün böyle bir kadro tercihi ortaya çıktı. Ömür'le bugün tekrar konuştuk, bazı çalışmalara katıldı ancak riske etmedik."

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