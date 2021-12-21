21 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

Altay-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu

Altay-Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi VAR hakeminin Volkan Bayarslan olduğu açıklandı.

Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'la karşılaşacak. İzmir'de oynanacak mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

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