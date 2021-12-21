Altay-Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu transfere dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ana transferin bütün detaylarını 3-4 ay önce tespit ettik. Mevcut finansal ortamda o konuyu tekrar değerlendirdik. Mutabık kaldığımız Kouassi ile anlaştık. Mevki vermeyeyim, 2 oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.