21 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! "2 futbolcu..."

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu transfere dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ana transferin bütün detaylarını 3-4 ay önce tespit ettik. Mevcut finansal ortamda o konuyu tekrar değerlendirdik. Mutabık kaldığımız Kouassi ile anlaştık. Mevki vermeyeyim, 2 oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Haber Global'e konuşan ve Trabzonspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Başkan Ağaoğlu, "Şu an için iyi bir başarı değil şuan için iyi bir başlangıç yaptık. Daha önümüzde 21 maç var. Rakiplerimiz arzu ettikleri düzeyde başlangıç yapamadılar. Bunu sezon sonuna kadar yaşayacaklar diye bir şey yok. İkinci yarı çok daha çekişmeli olacak. Maç maç bakıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray… Fark 20 puan oldu ama yaşadıkları türbülansa rağmen onları yarışın içinde görüyorum. Hatay, Konya, Başakşehir ve Karagümrük de iyi futbol oynuyor" dedi.

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...

"TAM KADRO GİRDİK"
Başkan Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dediğim gibi sezona çok iyi başlangıç yaptık. Bu yılın planlamasını şubat ayında yaptık. Devre arasından hemen sonra 21-22 sezonunun planlamasını yaptık. Gidecek oyuncuların tamamı belliydi. Sözleşmesi bitecek oyuncular da vardı. Hocanın da tespit ettiği iskeleti koruyarak takviyeler yaptık. Onun tespit ettiği isimler 10'dan fazlaydı. Mart ayının ortasına geldiğimizde bu sayı 5-6'ya indi. Nisan ayında bunlardan 4 tanesiyle prensip anlaşmasını yapmıştık. Hamsik ve Cornelius milli takım kampındaydı. Sezon başladığında Trabzonspor tam kadroyla transferlerini bitirerek hazırdı."

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...

23 MİLYON'U REDDETTİM
Ligin başlamasına 5 gün kala Uğurcan'a teklif geldi. Vakti zamanla Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro teklifi geri çevirmiş adamım. Yusuf'u vermişiz, aradan geçmiş 3 gün 5 gün Abdülkadir'e böyle bir teklif geliyor. Hedefi olan takımız" dedi.

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...

AĞAOĞLU'NDAN İNCİLER
3-4 sene önce göreve hangi şartlarda geldiğimiz ortadaydı. Oyuncularına ödeme yapamayan 40 milyon euro maaş ödeyen bir takımdı. Batmış durumdaydı. Şuan 1 Milyar 380 milyon TL civarında borç var.

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...

BORÇLAR ÖDENEBİLİR
Kulübün borçları 5 yıllık yapılandırmada ödenebilir. 9 seneye yayıldığında fazla sıkıntı yaratmaz. Ciddi faiz yükü var. Zorlanarak da olsa yine bu borçları ödeyebilecek finansal yapıya sahibiz.

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...

GERVINHO'NUN SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALDIK
Gervinho ile oturduk görüştük. Sözleşmesini askıya aldık. Birlikte sözleşme imzaladık. "Benim seninle işim yok" diyerek sırtınızı dönemezsiniz. Yabancı hakkından dolayı askıya aldık, yerine Kouassi geldi.

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...

NWAKAEME İMZALAR
Nwakaeme sevdiğimiz bir oyuncu. 3,5 yıldır hep birlikteyiz. Kulübün menfaatleri doğrultusunda sevdiğimiz, beğendiğimiz biri olan Tony ile o işi en iyi şekilde neticelendireceğiz.

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...

VISCA İDDİALARIYLA İLGİLİ...
Başkan Ağaoğlu, Visca iddialarıyla ilgili "Oyuncuyla ilgili hocaya geri döndük. Hoca "Maliyeti yüksekse kalsın" dedi. Devre arasında sözleşmesi olan oyuncuyu almak isteyince balığı kavağa çıkarıyorlar" dedi.

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...

TRANSFERDE İKİ İSİMLE PAZARLIK
Ara transfer için iki isimle pazarlık halinde olduklarını belirten Başkan Ağaoğlu, "Ana transferin bütün detaylarını 3-4 ay önce tespit ettik. Mevcut finansal ortamda o konuyu tekrar değerlendirdik. Mutabık kaldığımız Kouassi ile anlaştık. Mevki vermeyeyim, 2 oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu’dan transfer açıklaması! 2 futbolcu...

SÖRLOTH'U ALMAK KOLAY İŞ DEĞİL
Sörloth ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ağaoğlu, "Sörloth, ara transferde yok. Real Socieadad'ın elinde opsiyon. Nisan ayında kullanmadığı takdirde Redbull'a geri dönecek. Nisan ayına kadar da onu oradan almak kolay değil" dedi. Gidecekler içinse "Yeri doldurulabilecek herkes gidebilir" diye konuştu.

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