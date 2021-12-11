11 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor tarih yazacak

Trabzonspor tarih yazacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Bordo-mavililer her hafta bir rekor kırıyor. Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Karadeniz devi bugün Antalyaspor ile karşılaşacak.

Bordo-mavililer her hafta bir rekor kırıyor. Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Karadeniz devi bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Kazanması halinde bu defa bir rekora ortak olacak. Trabzonspor, 16 hafta itibarıyla 42 puana ulaşacak. Daha önce 2005-06'te Fenerbahçe 13 galibiyet, 3 beraberlikle 42 puan toplamıştı. Bordo-mavililer, Antalyaspor'u devirmesi halinde bu rekoru egale edecek. 1995-96 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde 15 haftada 38 puan alan Fırtına bu rekoru geçen hafta tarihe gömmüştü.
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