11 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme işbaşında

Nwakaeme işbaşında
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Karadeniz devinin süper yıldızı Nwakaeme, Süper Lig'i domine etmeyi sürdürüyor. 7 gol, 6 asistle kariyer rekoru kıran Nwakaeme, bugün de Trabzonspor’un en büyük kozu olacak.

Karadeniz devinin süper yıldızı Nwakaeme, Süper Lig'i domine etmeyi sürdürüyor. Nijeryalı yıldız, Süper Lig ve Avrupa kupalarında ağları toplam 7 defa sarsarken, 6 da asist yaptı. Fırtına'nın ligi açık puan farkıyla önde götürmesindeki başrol oyuncularından biri olan 32 yaşındaki yıldız isim 2-0 kazanılan son Adana Demirspor maçında da hem gol attı, hem de asistiyle Hamsik'e gol attırdı. Nwakaeme, bordo-mavili formayla 15. haftalar itibarıyle ilk defa bu kadar yüksek rakamlara ulaştı. Büyük usta bugün de takımın en önemli kozu olacak.
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