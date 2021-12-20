20 Aralık 2021, Pazartesi

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Trabzonspor'un Altay maçı kafilesi açıklandı! 2 eksik...

Kadrodaki eksikler kimler? İşte Fırtına’nın Altay kafilesi
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 Giriş Tarihi: 20.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay'a konuk olacak lider Trabzonspor'un maç kafilesi belli oldu. Fırtına'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Gervinho maç kadrosunda yer almadı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.

Fırtına'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Gervinho maç kadrosunda yer almadı.

İşte kamp kadrosunda yer alan oyuncular:

"Uğurcan, Arda, Muhammet Taha Tepe, Serkan, Dorukhan, Hüseyin, Ahmetcan, Hugo, Edgar, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Ömür, Yusuf, Koita, Cornelius, Djaniny"

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