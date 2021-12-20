TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’dan Uros Milovanovic hamlesi!

AVCI BELİRLEYİCİ OLACAK

Fanatik'in haberine göre; Genç ve potansiyelli isimleri gözlemleyen Bordo-Mavililer, Milanovic'in performansını sezon sonuna kadar yakından takip edecek. 1.90'lık kule forvet gollerine ve iyi oyununa devam ederse genç oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunulacak. Avcı'nın da onayı olursa Milanovic için Trabzonspor yönetimi yaz aylarında resmi teklifle Radnik'in kapısını çalacak.

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