TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Uros Milovanovic hamlesi!
Devre arasına lider girmeyi garantileyen Trabzonspor, transferde de harekete geçti. Kouassi'ye imzayı attıran bordo-mavililerin Radnik'te forma giyen Uros Milovanovic'i sezon sonuna kadar izleyeceği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor işini sağlama almak adına devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Bordo-Mavililer, Jean Evrard Kouassi transferiyle de bu planlı organizasyonu gözler önüne sermişti. Ocak ayı için transfer görüşmeleri devam ederken, Fırtına'nın scout (oyuncu izleme) ekibi sezon sonu için de şimdiden operasyona başladı.
19 MAÇTA 7 GOL, 2 ASİST...
Karadeniz ekibinin, Sırbistan ekibi Radnik'te forma giyen 21 yaşındaki golcü Uros Milovanovic'i takibe aldığı öğrenildi. Bu sezon Sırp temsilcisiyle 19 maça çıkıp, 7 gol, 2 asistle oynayan genç oyuncunun dikkatleri üzerine çektiği ve Trabzonspor'un radarına girdiği kaydedildi.
AVCI BELİRLEYİCİ OLACAK
Fanatik'in haberine göre; Genç ve potansiyelli isimleri gözlemleyen Bordo-Mavililer, Milanovic'in performansını sezon sonuna kadar yakından takip edecek. 1.90'lık kule forvet gollerine ve iyi oyununa devam ederse genç oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunulacak. Avcı'nın da onayı olursa Milanovic için Trabzonspor yönetimi yaz aylarında resmi teklifle Radnik'in kapısını çalacak.
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