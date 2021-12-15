15 Aralık 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya transferde 3 rakip! Giorgos Masouras...

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta itibarıyla en yakın rakibine 9 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer Olympiakos forması giyen Giorgos Masouras'ı renklerine bağlamak isterken, transferde ise 3 rakip çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transferde 3 rakip! Giorgos Masouras...
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Devre arası öncesi ilk transferini Kouassi ile yapan Trabzonspor , hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transferde 3 rakip! Giorgos Masouras...

Antalyaspor maçı sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında bir görüşme gerçekleşirken, transferdeki son durum masaya yatırıldı. Kanat ve sol bek transferinin Ocak ayına kadar bitmesi kararlaştırıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transferde 3 rakip! Giorgos Masouras...

AVCI'NIN BİR NUMARASI MASOURAS

Kanat transferindeki 1 numaralı aday; Georgios Masouras. Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkarmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transferde 3 rakip! Giorgos Masouras...

Yunan kulübü, kıran kırana süren pazarlıklarda geri adım attı. Hatta Olympiakos'un 7 milyon Euro civarında bir teklife 'evet' diyebileceği öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transferde 3 rakip! Giorgos Masouras...

TALİPLERİ ARTIYOR

fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; Trabzonspor'la birlikte yıldız futbolcuya tam 4 takımın talip olduğu iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya transferde 3 rakip! Giorgos Masouras...

Haberde Trabzonspor'un transfer listesinin ilk sırasında yer alan Georgios Masouras için Fiorentina, Sassuolo ve Midtjylland'ın da devrede olduğu kaydedildi.

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