15 Aralık 2021, Çarşamba

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması

Abdullah Avcı’dan motivasyon konuşması
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 27 maçlık yenilmezlik serisini son bulan Trabzonspor'da hedef artık yeni bir seri yakalamak. Bordo-mavililerde futbolcuların moralsiz olduğunu gören teknik direktör Abdullah Avcı devreye girdi.

Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 27 maçlık yenilmezlik serisini son bulan Trabzonspor'da hedef artık yeni bir seri yakalamak. Bordo-mavililerde futbolcuların moralsiz olduğunu gören teknik direktör Abdullah Avcı devreye girdi. Fotomaç'ın haberine göre; dün idman öncesi takımı toparlayan ve yarışta bunların olacağını vurgulayan deneyimli hoca "Önemli olan bunlardan dersler çıkarmak ve hemen toparlanmak. Ben size sonuna kadar inanıyorum. Camia size inanıyor. Moralinizi bozmayın. Motivasyonunuz düşmesin. Size inanıyorum ve güveniyorum" dediği öğrenildi.
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