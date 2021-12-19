19 Aralık 2021, Pazar

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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır Hatayspor maçında fark yarattı!

Fırtına’da Uğurcan farkı!
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, adeta parlıyor. Bordo mavililerin başarılı eldiveni ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Hatayspor maçında bir kez daha kanıtladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un başarılı eldiveni ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Hatayspor mücadelesinde bir kez daha kanıtladı. Fotomaç'ın haberine göre, konuk Hatayspor ilk devre bordo-mavili ekibin kalesine tek bir defa bile gelemedi. 25 yaşındaki kaleci ilk 45 dakikada yere dahi yatmadı. Sadece kendisine atılan geri pasları oyuna soktu.

İkinci yarının hemen başında ise Hatayspor çok tehlikeli geldi. Güney temsilcisinde 2. devrenin 35. saniyesinde Mame Diouf 2 metreden uçarak kafayı vurdu, Uğurcan Çakır rakibine gol şansı tanımadı. Müthiş bir refleksle topu çıkardı. Başarılı eldiven bu pozisyonda maça ne kadar konsantre olduğunu gösterdi.

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