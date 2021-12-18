Trabzonspor Hatayspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Yenilgiden sonra kazanmak önemliydi
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk etti ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Yenilgiden sonra kazanmak önemliydi, bu büyük takım refleksidir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Hatayspor ligin en zor ekiplerinden biri. İyi bir takım olduklarını da ifade etmiştim. Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. İlk yarı dominant oyunlarımızdan en iyisini oynadık ve sonunda skoru da aldık.
İkinci yarı biraz gol pozisyonu verdik, çıkarken kayıplar yaşayınca da rakibe topu verdik. Oyuna koyduğumuz oyuncular katkı sağladılar. Geçtiğimiz haftadaki yenilgiden sonra kazanmak önemliydi, bu büyük takım refleksidir.
Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hem savunmada, hem hücumda bizimle birlikte hareket ettiler.
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