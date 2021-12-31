31 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Carlos Salcedo'dan Trabzonspor yanıtı! "Transfer..."

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunanTrabzonspor'da, transfer harekatı son sürat devam ediyor. Edgar Ie'nin sakatlanmasının ardından o bölgeye takviye düşünen bordo-mavililerde, gündeme Carlos Salcedo gelmişti. Deneyimli futbolcu Trabzonspor ile ilgili konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Carlos Salcedo’dan Trabzonspor yanıtı! Transfer...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 Giriş Tarihi: 31.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor.

Carlos Salcedo’dan Trabzonspor yanıtı! Transfer...

12 Ocak'ta açılacak olan transfer dönemi için elini çabuk tutmak isteyen Bordo-Mavililer, ilk olarak Kouassi'yi kadrosuna katmıştı.

Carlos Salcedo’dan Trabzonspor yanıtı! Transfer...

Sol bek ve bir kanat daha alması beklenen Trabzonspor'un, Edgar'ın beklenmeyen sakatlığının ardından stoper ihtiyacı da doğdu. Trabzonspor'un listesinde Carlos Salcedo'nun olduğu iddia edilmişti.

Carlos Salcedo’dan Trabzonspor yanıtı! Transfer...

Kuzey Ekspres'in Trabzonspor sorusunu yanıtlayan yıldız futbolcu, "Menajerim Trabzonspor ile görüşme halinde ancak Galatasaray'dan da teklif aldım" ifadelerini kullandı.

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